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Девятый ребенок родился в семье Морарь из Таганрога

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В отделе ЗАГС Таганрога зарегистрировали рождение девятого ребенка в семье Ивана и Екатерины Морарь. Девочку назвали Виолеттой.

Новости Таганрога

С прибавлением в многодетной семье родителей поздравил ЗАГС Ростовской области. В поздравлении говорится, что каждый новый ребенок — это дар судьбы, а появление девятого малыша стало особым благословением.

Сотрудники ЗАГСа пожелали семье, чтобы их дом всегда был полон тепла, радости и взаимопонимания, а девочка росла здоровой и счастливой.

Ранее мы рассказывали о том, что в июне 2026 года в отделе ЗАГС Таганрога зарегистрировали пятую в этом году двойню.

Фото: ЗАГС Ростовской области

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Таганрогская правда

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