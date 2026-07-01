Девятый ребенок родился в семье Морарь из Таганрога

В отделе ЗАГС Таганрога зарегистрировали рождение девятого ребенка в семье Ивана и Екатерины Морарь. Девочку назвали Виолеттой.
С прибавлением в многодетной семье родителей поздравил ЗАГС Ростовской области. В поздравлении говорится, что каждый новый ребенок — это дар судьбы, а появление девятого малыша стало особым благословением.
Сотрудники ЗАГСа пожелали семье, чтобы их дом всегда был полон тепла, радости и взаимопонимания, а девочка росла здоровой и счастливой.
Ранее мы рассказывали о том, что в июне 2026 года в отделе ЗАГС Таганрога зарегистрировали пятую в этом году двойню.
Фото: ЗАГС Ростовской области
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