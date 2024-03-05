Реконструкцию Северной площади в Таганроге завершат нынешней весной

Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, сегодня, 5 марта, на встрече с коллективом «Красного гидропресса».

Вместе с коллегами посетил «Красный гидропресс» и встретился с трудовым коллективом. Завод занимает достойное место в ряду передовых машиностроительных предприятий России. Большое внимание здесь уделяется социальным вопросам, реализуется целый ряд мероприятий по поддержке семей сотрудников, — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Глава администрации отметил, что на встрече с заводчанами обсуждались многие городские вопросы. Так, одно из обращений работников, прозвучавшее в августе 2023 года, было об остановке трамвая. Гидропрессовцы просили вернуть остановку по Большому проспекту на улице Александровской. С 1 сентября прошлого года трамвай снова стал останавливаться в привычном для заводчан месте.

Также рассказал о работах, которые ведутся на Северной площади. Пожалуй, сотрудников «Красного гидропресса» этот вопрос волнует особенно. Ведь многие из них видят площадь каждый день, приезжая на завод и возвращаясь с работы домой. На окончание работ из областного бюджета по поручению губернатора Ростовской области было выделено 68 млн рублей. Подтвердил заводчанам, что этой весной долгожданный объект планируем завершить. Новые запросы работников предприятия взяты в проработку и внесены в «народный журнал».

Напомним, в начале марта 2024 года на Северной площади продолжилась установка спортивных комплексов — памп трека, воркаутов, баскетбольной стойки.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева