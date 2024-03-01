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На Северной площади Таганрога устанавливают памп трек и воркауты

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Современные спортивные комплексы появятся на Северной площади уже в этом году.

Благоустройство

Продолжается благоустройство Северной площади Таганрога. Как сообщает МКУ «Благоустройство», на объекте установлены памп трек (специальная велотрасса для экстремального катания), спортивный комплекс «Воркаут» для уличных тренировок, пергола-качель.

Сейчас идет установка второго воркаута и баскетбольной стойки.

Напомним, в сентябре прошлого года после долгих судебных разбирательств работы по благоустройству Северной площади были возобновлены. Заключен контракт с батайским ИП Деменко.

Реконструкция общественной территории ведется в два этапа. Первый завершен в конце 2023 года – выполнены работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, освещению, видеонаблюдению, устройству дорожек, тротуаров, площадок и ряд других.

Ранее сообщалось, что второй этап реконструкции должен завершиться летом 2024 года.

Фото «Таганрогской правды»

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благоустройство реконструкция Северная площадь Таганрог
Таганрогская правда
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