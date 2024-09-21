Реконструкцию БСМП Таганрога планируют начать в 2025 году

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам рабочей поездки в Таганрог 19 сентября.

Для местных СМИ глава региона прокомментировал ход выполнения «дорожной карты» по комплексному развитию города, которая рассчитана до 2030 года, сообщает пресс-служба губернатора.

«Дорожная карта» состоит из шести разделов и включает самые разные направления: от внешнего вида зданий и сооружений до капитальных работ — реконструкции, ремонта важных городских объектов. Всего запланировано более 220 мероприятий.

«Принципиальной задачей является ритмичное исполнение «дорожной карты». Помимо крупных объектов, таких как трамвайное движение, есть проект, который мы начнем в 2025 году. Это реконструкция больницы скорой медицинской помощи. Проект серьезный, а главное — он нужен жителям Таганрога», — отметил Василий Голубев.

Еще один важный объект — Пушкинская набережная, первый этап реконструкции которой завершился летом 2024 года.

«Мы учитываем позицию людей, их требования. Скорее всего, второй этап реконструкции начнем с не обустроенной части, там, где нужно делать берегоукрепление, променадную часть», — рассказал журналистам Василий Голубев.

Отдельно губернатор выделил решение для приморского города вопросов ЖКХ, подчеркнув, что Таганрог ускорился с ремонтом канализационного коллектора. В 2025 году планируется масштабный ремонт, длящийся несколько лет, практически завершить.

Фото из архива «Таганрогской правды»