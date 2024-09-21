Главная » Город

Реконструкцию БСМП Таганрога планируют начать в 2025 году

На чтение 2 мин Опубликовано

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам рабочей поездки в Таганрог 19 сентября.

Город

Для местных СМИ глава региона прокомментировал ход выполнения «дорожной карты» по комплексному развитию города, которая рассчитана до 2030 года, сообщает пресс-служба губернатора.

«Дорожная карта» состоит из шести разделов и включает самые разные направления: от внешнего вида зданий и сооружений до капитальных работ — реконструкции, ремонта важных городских объектов. Всего запланировано более 220 мероприятий.

«Принципиальной задачей является ритмичное исполнение «дорожной карты». Помимо крупных объектов, таких как трамвайное движение, есть проект, который мы начнем в 2025 году. Это реконструкция больницы скорой медицинской помощи. Проект серьезный, а главное — он нужен жителям Таганрога», — отметил Василий Голубев.

Еще один важный объект — Пушкинская набережная, первый этап реконструкции которой завершился летом 2024 года.

«Мы учитываем позицию людей, их требования. Скорее всего, второй этап реконструкции начнем с не обустроенной части, там, где нужно делать берегоукрепление, променадную часть», — рассказал журналистам Василий Голубев.

Отдельно губернатор выделил решение для приморского города вопросов ЖКХ, подчеркнув, что Таганрог ускорился с ремонтом канализационного коллектора. В 2025 году планируется масштабный ремонт, длящийся несколько лет, практически завершить.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БСМП визит губернатора губернатор Голубев реконструкция
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru