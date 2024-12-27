Реконструкция объектов водоснабжения Таганрога запланирована на 2025 год

О грядущем ремонте и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения на территории Таганрога рассказал директор МУП «Управление «Водоканал» Максим Неснов на заседании постоянной думской комиссии по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству.

«В сфере холодного водоснабжения по производственной программе планируем поменять 5,6 километров водопроводных сетей диаметром от 100 до 1000 мм и произвести ремонтные работы на 19 объектах и сооружениях», — отметил Максим Неснов.

Он рассказал, что в наступающем году будет проведен ремонт сетевого хозяйства, водозаборов, насосных станций. Также в планы входит восстановление электроснабжения и вентиляции, отделочные работы. Кровельные работы, например, запланированы на четырех объектах (более 730 кв. м.). Предусмотрен ремонт и замена оборудования на насосных станциях, резервуарах чистой воды, скважинах. Запланирован ремонт и котельного оборудования.

«Заменим 134 единицы запорной арматуры диаметром от 100 до 600 мм, отремонтируем 91 пожарный гидрант и проведем ремонтные работы на 296 колодцах и камерах», — продолжил перечисление Максим Неснов.

Он пояснил — в программе предусмотрены средства на восстановление после разрытий более 5 тысяч кв. м. дорожных покрытий, а также на замену 425 метров сетей электроснабжения.

Развернутые планы в производственной программе касаются и сферы водоотведения. В частности, предусмотрена замена 2,6 км сетей диаметром от 100 до 700 мм. Предстоит замена оборудования на 11 объектах (в части ремонта насосных агрегатов, вторичного отстойника, а также замена граблей на главной канализационной насосной станции в Дмитриадовке). Запланированы гидродинамическая и механическая прочистка 612 метров канализационных сетей, кровельные работы на пяти КНС, площадью около 650 квадратных метров. Предстоят ремонтные работы на десяти объектах и сооружениях, касающиеся отопления и вентиляции на очистных сооружениях в Дмитриадовке, а также оборудования КНС на территории города. На объектах заменят 986 метров сетей электроснабжения, проведут ремонтные работы 441 колодца. В этой части производственной программы заложены средства на восстановление твердых покрытий после разрытия на 1355 кв. м.

Что же касается инвестиционной программы МУП «Управление «Водоканал», то в будущем году в сфере холодного водоснабжения продолжатся работы по реконструкции и модернизации системы обеззараживания питьевой воды. Систему перевели на другую, не несущую угрозы здоровью людей технологию обеззараживания — низкоконцентрированным гипохлоритом натрия.

«Начали работы в 2023 году. В черте города находился опасный производственный объект, теперь он ликвидирован, проводим мероприятия по демонтажу оборудования. В 2025 году предстоит реконструировать здание бывшей хлораторной, демонтировать аварийное здание на этой территории и создать склад для реагентного хозяйства (для поваренной соли, из которой производится гипохлорит натрия)» — пояснил Максим Неснов.

Также запланирована реконструкция пяти линий водоснабжения для БСМП (диаметр труб от 300 до 600 мм), протяженностью примерно 2,7 км.

«В сфере водоотведения будем продолжать работы по реконструкции первичных отстойников на очистных сооружениях. У нас их четыре, в этом году заканчиваем реконструкцию одного, затем приведем в порядок остальные: для повышения качества отчистки сточных вод»,- отметил руководитель «Водоканала».

Максим Валерьевич акцентировал внимание на необходимости разработки технических решений для реконструкции очистных сооружений канализации, что позволит предприятию включаться в региональные или федеральные программы.

Депутаты поинтересовались: может ли что-либо помешать выполнению таких объемных планов?

«В этом году всё выполняем в срок. В той части программы, что зависит от заказчиков, решающим моментом станет время выделения средств. А что финансируется за счет тарифов, будем реализовывать с января, — пообещал Максим Неснов.

Председатель городской Думы Роман Корякин, выслушав руководителя МУП «Управление «Водоканал», предложил поддержать хорошие начинания предприятия и донести их до всех таганрожцев.

«Да, тарифы поднялись, но и делается теперь достаточно много. Деньги будут расходоваться в нужном направлении», – выразил уверенность Роман Валерьевич.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершен ремонт аварийного участка коллектора на улице 1-й Котельной.

Марина Даренская, фото автора