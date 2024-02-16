Река Дон вошла в федеральную программу оздоровления водных объектов России

Программа будет запущена с 2025 года.

Река Дон станет частью федеральной программы по комплексному оздоровлению российских рек, таких, как Волга, Урал, Иртыш, Амур, Нева и др. Эта тема обсуждалась на заседании круглого стола в Законодательном собрании Ростовской области с участием депутатов и экспертов.

Дорожная карта по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона, который направлен на снижение антропогенного воздействия на реку и ее притоки, повышение водности водохозяйственных систем, сохранение биоресурсов, а также на расчистку и восстановление водных объектов, реализуется с 2021 года, рассказал первый заместитель председателя ЗСРО – председатель комитета по строительству Сергей Михалев.

В числе мероприятий дорожной карты: строительство Багаевского гидроузла, реконструкция Донского магистрального канала и государственных мелиоративных систем, строительство и реконструкция комплексов очистных сооружений, расчистка малых рек. В 2023 году были проведены выездные обследования 16 водных объектов региона, расположенных на территории 15 районов Ростовской области.

Однако, по мнению заместителя председателя ЗСРО – председатель комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко, сделанного на сегодня крайне недостаточно, а в числе важных вопросов оздоровления реки Дон он назвал строительство и реконструкцию очистных сооружений, расчистку малых рек и восстановление водных биоресурсов.

Новый федеральный проект по оздоровлению рек, в который вошел и Дон, насчет реализовываться в 2025 году. В настоящее время разрабатывается план необходимых работ в рамках этой программы. В частности, уже запланированы работы на 33 водных объектах Ростовской области, на 4 из них уже подготовлена проектно-сметная документация, говорится в сообщении пресс-службы ЗСРО.

Фото: сайт ЗСРО