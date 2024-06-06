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Редкое растение из Красной книги обнаружили под Таганрогом

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Новый и редкий вид растения для флоры Ростовской области обнаружили донские ботаники на территории Неклиновского района. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

Новости Таганрога

Почвопокровное растение приноготовник головчатый в составе тимьянников и петрофитной растительности нашли во время подготовки новой редакции Красной книги Ростовской области.

По словам доцента кафедры ботаники, руководителя проекта «Ведение Красной книги Ростовской области» Ольги Ермолаевой, это чрезвычайно редкий вид, ареал которого охватывает Молдову, Балканский полуостров, Малую Азию и Кавказ.

В России он встречается только в Краснодарском крае, Крыму и в ДНР. В 2008 году приноготовник был занесён в Красную книгу Российской Федерации, — рассказала она.

Поскольку третье издание Красной книги Ростовской области уже в печати, приноготовник головчатый в него уже не попадёт. Но его внесут в четвёртое издание, которое должно будет выйти до 2034 года.

Фото пресс-служба ЮФУ

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Красная книга новости редкое растение Таганрог ЮФУ
Таганрогская правда
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