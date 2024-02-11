«Развели» мошенники: житель Дона вместо бонусов получил 10 кредитов

На очередную уловку мошенников попался 46-летний житель Белокалитвинского района. Поверив обещаниям аферистов получить бонусы по банковской карте, мужчина вместо этого стал «обладателем» 10 кредитов на общую сумму в 290 тысяч рублей.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Пострадавшему позвонил неизвестный, представившись сотрудником одного из банков. Лжесотрудник рассказал, что за длительный период использования банковской карты на ней накопилось большое количество бонусов, которые можно перевести в рубли.

Звонящий пояснил, что для перечисления бонусов мне необходимо продиктовать коды доступа, которые поступят на мой мобильный телефон, а также продиктовать номер банковской карты, что я и сделал, – сообщил уже в полиции местный житель.

В дальнейшем аферист заявил, что на телефон поступит звонок с номера банка и мужчине необходимо будет ответить положительно на все вопросы. Что он и сделал.

А спустя два часа гражданину позвонила уже настоящая сотрудница кредитной организации. Девушка сказала, что от его имени поступили заявки на кредиты и предупредила, что таким образом могут действовать мошенники.

Я неоднократно видел по телевизору, в интернете, читал в газетах информацию о действиях мошенников. Отныне я буду предупреждать всех своих родных и знакомых о проявлении бдительности и недоверия в подобных случаях, – приводит пресс-служба донского главка слова потерпевшего.

В обще сложности на мужчину было оформлено 10 кредитов по 29 000 рублей каждый.

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