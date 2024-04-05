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Разработка Генплана Таганрога оценена в 11,6 миллионов рублей

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Администрация Таганрога объявила конкурс на разработку проекта генерального плана города. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок. Первоначальная цена контракта – 11,6 миллионов рублей. Средства выделяются из городской казны.

Город

В рамках выполнения научно-исследовательской работы: «Проект генерального плана муниципального образования «Город Таганрог» подрядчику предстоит проанализировать действующий Генплан, мастер-плана города, правила землепользования и застройки. Также необходимо разработать концепцию пространственного развития Таганрога, планирования территории, оценить прогноз демографической ситуации и плотность населения.

Помимо этого, в условиях конкурса — разработка способов организации обслуживания Таганрогского морского порта и территории, прилегающей к бывшему кирпичному заводу.

Работа по составлению проекта Генплана будет проходить в три этапа. Полностью завершить ее необходимо к декабрю 2025 года.

Итоги конкурса должны подвести 23 апреля 2024 года.

Напомним, свои инициативы в проект Генплана таганрожцы могут в письменной или электронной форме направлять в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога по адресу: ул. Петровская, 73, каб. 505, kaig@tagancity.ru.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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