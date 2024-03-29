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В Таганроге приступили к подготовке Генерального плана

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Предложения и замечания по дальнейшему развитию родного города жители могут направить в администрацию Таганрога.

Город

В Таганроге началась подготовка проекта важного документа, определяющего дальнейшее развитие города, — Генерального плана муниципального образования «Город Таганрог», сообщает администрация города.

В течение этого и следующего года, до 30 декабря 2025 года, заинтересованные лица могут представить свои предложения и замечания городским властям для включения в проект Генплана.

Свои инициативы в проект Генплана города нужно в письменной или электронной форме направлять в комитет по архитектуре и градостроительству: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, каб. 505, kaig@tagancity.ru.

Порядок направления предложений и замечаний определен постановлением администрации города Таганрога от 14.09.2022 №1836 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, внесения изменений и реализации Генерального плана муниципального образования «Город Таганрог».

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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