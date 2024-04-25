Расследование уголовного дела о смерти школьника в Ростовской область взял на контроль глава СК РФ

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств смерти школьника в Донецке, сообщает телеграм-канал СК РФ.

Такое поручение и.о. руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву дал глава СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, трагедия произошла вчера, 24 апреля. В Донецке Ростовской области умер 12-летний школьник. Во время занятий на спортивной площадке мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

По данному факту следственными органами региона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Запрошена медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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