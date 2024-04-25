Главная » Новости Ростовской области

Расследование уголовного дела о смерти школьника в Ростовской область взял на контроль глава СК РФ

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о расследовании обстоятельств смерти школьника в Донецке, сообщает телеграм-канал СК РФ.

Новости Ростовской области

Такое поручение и.о. руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву дал глава СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, трагедия произошла вчера, 24 апреля. В Донецке Ростовской области умер 12-летний школьник. Во время занятий на спортивной площадке мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

По данному факту следственными органами региона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Запрошена медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
происшествия Ростовская область следком Следственный комитет
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru