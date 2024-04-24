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На Дону школьник умер на уроке физкультуры

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Областной следком выясняет обстоятельства трагического происшествия.

Новости Ростовской области

Сегодня, 24 апреля, в городе Донецке Ростовской области 12-летний мальчик скончался на уроке физкультуры в школе. Подросток внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, прибывшая бригада скорой медицинской помощи ничем уже не смогла помочь мальчику, врачи констатировали смерть ребенка.

Учитывая, что смерть школьника наступила на территории образовательного учреждения и во время урока, случаем занялись сотрудники следкома по региону. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, учителе школы. Запрошена медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает следком по Ростовской области.

По факту смерти подростка по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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