На Дону школьник умер на уроке физкультуры

Областной следком выясняет обстоятельства трагического происшествия.

Сегодня, 24 апреля, в городе Донецке Ростовской области 12-летний мальчик скончался на уроке физкультуры в школе. Подросток внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, прибывшая бригада скорой медицинской помощи ничем уже не смогла помочь мальчику, врачи констатировали смерть ребенка.

Учитывая, что смерть школьника наступила на территории образовательного учреждения и во время урока, случаем занялись сотрудники следкома по региону. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, учителе школы. Запрошена медицинская документация о состоянии здоровья ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает следком по Ростовской области.

По факту смерти подростка по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: следком по РО