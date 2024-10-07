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Еще одну улицу перекроют в Таганроге из-за ремонта коллектора

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На два месяца — с 8 октября до 6 декабря — будет ограничено движение транспорта на участке улицы 1-й Котельной от переулка 1-го Артиллерийского до переулка 5-го Артиллерийского.

Город

Ограничение движения связано с проведением капитального ремонта на аварийном участке городского канализационного коллектора, сообщили в администрации Таганрога.

Объезд транспортных средств будет осуществляться по следующей схеме:

  • для транспорта общего пользования (автобусов): по маршруту № 15 от улицы Ленина по переулку Автодоровскому, по улице 1-й Котельной, по улице Дзержинского, выезд – в обратном направлении;
  • для других транспортных средств — в соответствии с правилами дорожного движения.

Также с 8 октября по 6 декабря в связи с ремонтом коллектора будет перекрыт участок улицы Слесарной от улицы Дзержинского до улицы Девичьей.

Напомним, в Таганроге в 2024 году планируют заменить пять из шести аварийных участков коллектора.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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