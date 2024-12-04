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Ранним утром в районе Таганрога сбито 12 украинских беспилотников

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Ранним утром 4 декабря в районе Таганрога было уничтожено 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем telegram–канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Город

«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА. Работа продолжается», — написал он.

И уточнил, что на пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией РФ дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 24 украинских беспилотника самолетного типа. Шесть БПЛА уничтожены над Ростовской областью, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над  Астраханской областями. Еще пять беспилотников сбиты над территорией Краснодарского края.

Ранее мы рассказали, что 3 декабря в Ростовской области обломки сбитого БПЛА упали на территорию детского сада.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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