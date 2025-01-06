Работу общественного транспорта Таганрога в Рождественскую ночь продлили

В Таганроге в ночь на 7 января общественный транспорт будет работать до 01.00.

Об этом накануне сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Рождественские службы в большинстве храмов города начались вечером 6 января. А самой насыщенной Рождественская ночь станет для прихожан Свято-Никольского храма.

Здесь 6 января вечерние богослужения продлятся до 19 часов. С 23.30 до 01.30 будет проходить Божественная литургия Иоанна Златоуста. С 01.30 — праздничный концерт и разговление.

«В программе концерта — поздравления священников, колядки в исполнении хора под управлением Натальи Бурдюг, конкурсы и подарки детям от Деда Мороза и Снегурочки. А также — стихи и песни у открытого микрофона, сюрпризы от настоятеля, бенгальские огни и хлопушки», — рассказал Свято-Никольский храм на своей странице в соцсети.

7 января утренняя литургия в главном храме Таганрога начнется в 9 часов утра.

Расписание Рождественских служб во всех приходах города смотрите по ссылке.

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»