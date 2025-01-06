Главная » Город

Работу общественного транспорта Таганрога в Рождественскую ночь продлили

На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

В Таганроге в ночь на 7 января общественный транспорт будет работать до 01.00.

Город

Об этом накануне сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Рождественские службы в большинстве храмов города начались вечером 6 января. А самой насыщенной Рождественская ночь станет для прихожан Свято-Никольского храма.

Здесь 6 января вечерние богослужения продлятся до 19 часов. С 23.30 до 01.30 будет проходить Божественная литургия Иоанна Златоуста. С 01.30 — праздничный концерт и разговление.

«В программе концерта — поздравления священников, колядки в исполнении хора под управлением Натальи Бурдюг, конкурсы и подарки детям от Деда Мороза и Снегурочки. А также — стихи и песни у открытого микрофона, сюрпризы от настоятеля, бенгальские огни и хлопушки», — рассказал Свято-Никольский храм на своей странице в соцсети.

7 января утренняя литургия в главном храме Таганрога начнется в 9 часов утра.

Расписание Рождественских служб во всех приходах города смотрите по ссылке.

Фото Анатолия Ивашова из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Никольский храм праздник Рождество транспорт Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru