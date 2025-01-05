Когда пройдут рождественские службы в православных храмах Таганрога в 2025 году

В какое время состоятся богослужения в храмах Таганрога 6 и 7 января 2025 года? Знакомим вас с расписанием рождественских служб, которое нам предоставило Таганрогское благочиние.

Всю дополнительную информацию можно узнать по контактным телефонам приходов.

Обратите внимание, что в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа общественного транспорта продлится до 01.00.

Свято-Никольский храм (ул. Шевченко, 28, т. 8(8634) 36-15-57)

6 января — вечерние богослужения с 16.00 до 19.00, с 23.30 до 01.30. С 01.30 до 02.30 — праздничный концерт, угощения.

7 января — утренняя литургия с 09.00.

Свято-Троицкий храм (ул. Чехова, д. 344/1, на Русском поле, т. 8(8634) 31-04-44)

6 января — вечернее богослужение с 18.00 до 21.00.

7 января — утренняя литургия с 08.00 до 09.30.

Храм Всех Святых (пер. Лагерный, д. 2В, на Старом кладбище, т. 8(8634) 64-44-72)

6 января — вечернее богослужение с 17.00 до 19.30.

7 января — утренняя литургия с 08.30 до 10.00.

Одигитриевский храм (пер. 4-й Новый, д. 2, т. 8(8634) 37-85-10)

6 января — вечернее богослужение с 16.00 до 18.30.

7 января — утренняя литургия с 08.00 до 10.00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Ватутина, 74, т. 8(8634) 64-54-54)

6 января — вечернее богослужение с 17.00 до 19.30.

7 января — утренняя литургия с 07.30 до 10.00.

Храм великомученника Георгия Победоносца (пер. Машинный, д. 5, т. 8(8634) 61-75-12)

6 января — вечернее богослужение с 17.00 до 20.00.

7 января — утренняя литургия с 08.00 до 10.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. 1-я Линия, д. 152-154, т. 8(8634) 60-25-78)

6 января — вечернее богослужение с 17.00 до 19.30.

7 января — утренняя литургия с 08.00 до 10.30.

Храм преподобного Серафима Саровского (ул. Пархоменко, д. 58-2, т. 8-928-120-11-10)

6 января — ночное богослужение с 23.59 до 03.00.

Храм Ильи Пророка (мкр. Андреевский ул. Победы, 112)

6 января — вечернее богослужение с 17.00 до 19.00.

7 января — утренняя литургия с 09.00 до 11.00.

Фото: Свято-Никольский храм Таганрога