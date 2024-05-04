Работников управляющих организаций Таганрога наказали за нескошенную траву

В Таганроге работы по покосу травы стали вестись активнее после того, как были привлечены к ответственности должностные лица управляющих организаций. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте Административная инспекция Ростовской области.

Специалисты инспекции отметили, что покос сорной растительности в весенне-летний период – это обязанность собственников и владельцев территорий. В борьбе с сорными и карантинными растениями должны объединить усилия коммунальщики и жители. Но не все подходят к исполнению этой обязанности добросовестно.

В Таганроге работы по покосу активизировались после привлечения к административной ответственности ответственных должностных лиц управляющих организаций. Указанная работа будет продолжена, — пишет источник.

Фото ВК Административная инспекция Ростовской области