Работа администрации Таганрога по защите прав потребителей признана лучшей в Ростовской области

Департамент потребительского рынка Ростовской области подвел итоги деятельности муниципальных образований в сфере защиты прав потребителей за первое полугодие 2024 года.

Работа администрации Таганрога в данном направлении признана эффективной, набрано 258 баллов из возможных 260. Таганрог занял первое место в Ростовской области, сообщает tagancity.ru.

Оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей проводится по нескольким показателям. Учитываются количество и формат проведенных мероприятий, степень освещенности вопросов защиты прав потребителей в местных СМИ, структура консультаций граждан по вопросам защиты потребительских прав, работа профильной городской межведомственной комиссии и другим.

Отметим, что в торговых центрах города регулярно проводятся консультации по защите прав потребителей.

Жители Таганрога за консультационной помощью в этой сфере могут обратиться в сектор защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации Таганрога, расположенный по адресу: ул. Петровская, 73, каб. 717. Приемные дни: вторник и четверг 14.00-18.00, пятница 9.00-13.00, телефон «горячей линии»: +7 (8634) 312-785.

Фото из архива «Таганрогской правды»