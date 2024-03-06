Сегодня, 6 марта, в Таганроге специалисты сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка городской администрации проведут выездную консультацию для таганрожцев в торговом центре «Калинка».

Мероприятие будет проходить с 15 до 17 часов на улице С. Шило, 206. Его цель — формирование навыков рационального потребительского поведения и повышение информированности и правовой грамотности.

Ранее, 4 марта, специалисты провели консультации в ТРЦ «Мармелад». Там все желающие получили разъяснения по вопросам, касающимся нарушения срока передачи предварительно оплаченного товара, выполнения работ, оказания услуг и так далее. А также ознакомились с тематической информационной продукцией, образцами претензионных и исковых заявлений.

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