Пяти представителям Таганрога присвоено звание «Лучший инженер Дона»

Всего в 2024 году почетное звание присвоено 10 представителям донского инженерного корпуса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Среди награжденных — инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, технологи сборочных производств, специалисты НИИ, опытно-конструкторских бюро, профильные ученые, сообщает на портале правительства региона.

Звание «Лучший инженер Дона» учреждено в 2011 году для поощрения лучших инженеров Ростовской области, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«За счет средств областного бюджета специалистам, удостоенным звания, выплачивается денежная премия в размере 100 тысяч рублей», — уточняется в сообщении.

Звание «Лучший инженер Дона» присвоено представителям Таганрога:

Наталии Васильевой — ведущему конструктору НИИ МВС имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета (на фото);

Василию Ковригину — заведующему научно-исследовательским отделением технологий полунатурного моделирования АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем»;

Юрию Смокову — ведущему инженеру-конструктору ТНТК им. Г.М. Бериева»;

Александру Цветкову — начальнику электрического цеха АО «Таганрогский металлургический завод»;

Алексею Чинёнову — заместителю начальника технологического отдела по подготовке производства и сборочному производству АО «Таганрогский завод «Прибой».

Фото donland.ru