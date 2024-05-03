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Пятерым жителям Таганрога присвоены почетные звания «Лучший связист Дона»

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Награждение произошло накануне Дня радио и работников всех отраслей связи.

Новости Таганрога

В Ростовской области 24 работникам радио и предприятий связи присвоены почетные звания «Лучший связист Дона». Соответствующее распоряжение в канун Дня радио, который традиционно отмечается 7 мая, подписал губернатор Василий Голубев.

Среди награжденных — пятеро таганрожцев: сотрудник ПАО «Мобильные ТелеСистемы», и четверо представителей таганрогского НИИ Связи.

В распоряжении главы региона говорится, что почетные звания присваиваются «в целях повышения престижности профессии связиста и поощрения работников, внесших значительный вклад в развитие отрасли связи в Ростовской области.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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