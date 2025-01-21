Пять специалистов из Таганрога стали «Лучшими работниками промышленного комплекса Дона»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о присвоении специалистам 12 предприятий звания «Лучший работник промышленного комплекса Дона». В число лучших вошли и представители Таганрога.

Награды удостоены 19 человек, наиболее отличившихся в труде в 2024 году. Это высококвалифицированные рабочие, инженеры, технологи, управленцы, сообщает портал донского правительства.

Почетное звание присвоено Юрию Ермолову — главному инженеру ООО «ПОЛИМЕРПРОМ», Николаю Иванову — токарю механо-литейного цеха АО «ТАГМЕТ», Геннадию Лунике — нагревальщику металла трубопрокатного цеха АО «ТАГМЕТ», Владимиру Михайлушкину — оператору станков с ПУ 5 разряда цеха № 3 ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и Андрею Пшенникову — технику 1 категории летно-испытательного комплекса ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

Для справки

Звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» учреждено в 2012 году. Оно присваивается высококвалифицированным работникам предприятий промышленного комплекса области за значительный вклад в повышение эффективности производства, улучшение качества и расширение ассортимента продукции, укрепление финансово-экономических и повышение производственных показателей.

Фото: donland.ru