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Пять советов: жителям Таганрога рассказали, как правильно просить прибавку к зарплате

На чтение 2 мин Опубликовано

Разговор с начальством о повышении заработной платы не всегда может пройти легко. Эксперты сервиса «Готовое резюме» hh.ru дали пять советов, как подготовиться к такому вопросу, чтобы достичь необходимого результата. 

Новости Таганрога
Содержание
  1. Подготовьте аргументы
  2. Изучите рынок
  3. Выберите подходящий момент для разговора
  4. Грамотно проведите беседу
  5. Будьте готовы к отказу

Подготовьте аргументы

Вспомните все свои рабочие достижения за последнее время, обратите внимание на динамику увеличения ваших обязанностей, для наглядности лучше подготовьте графики и конкретные цифры. Если вы знаете, что в компании открывается новая позиция или появился новый проект, в котором вы хотите поучаствовать, предложите руководству свою кандидатуру и обсудите повышение зарплаты в случае положительного решения.

Изучите рынок

Проведите исследование рынка, чтобы понять текущие рыночные ставки для вашей должности и уровня опыта. Например, обратите внимание на зарплаты сотрудников на аналогичной вашей должностях в компаниях-конкурентах. Если вы получаете меньше – это весомый аргумент.

Выберите подходящий момент для разговора

Наиболее удачным моментом будет, например, завершение важного проекта или период, когда компания утверждает бюджет на следующий год. И, конечно, не стоит начинать разговор о прибавке в сложные времена для компании или руководителя.

Грамотно проведите беседу

Выразите свою просьбу о прибавке четко и уверенно, при этом держитесь дипломатично и уважительно. Сначала можете спросить мнение руководителя о ваших заслугах, из ответа вы уже сможете понять ваши шансы на повышение зарплаты. Сообщите, что вам нравится работать в компании и вы хотели бы дальше развиваться внутри нее. Сообщите руководителю вилку желаемой зарплаты, вместо того чтобы указывать конкретную сумму до рубля. Но будьте готовы к тому, что ваш руководитель может предложить вам зарплату на нижней границе этого диапазона. 

Будьте готовы к отказу

Подготовьте запасной план на случай, если ваша просьба на повышение зарплаты будет отклонена. Например, можно обговорить условия повышения заработной платы в будущем или обсудить другие возможные льготы и бонусы. Главное, не прибегайте к шантажу уходом из компании или давлению на жалость – такой подход вряд ли увенчается успехом.

Изображение от jcomp на Freepik

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