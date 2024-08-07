Пять аварийных участков канализационного коллектора заменят в Таганроге в 2024 году

Всего в Ростовской области на строительство и модернизацию объектов водоотведения в 2024-2025 годах будет направлено порядка 5,7 млрд рублей.

До конца текущего года планируется завершить строительство и ремонт канализационных коллекторов в Ростове, Шахтах, Красном Сулине, Таганроге и Сальском районе, сообщает портал донского правительства.

Так, в Таганроге в прошлом году было заменено пять аварийных участков канализационного коллектора в различных районах города. Сейчас ведется восстановление еще шести, пять из которых должны заменить в этом году. Эти работы повысят качество коммунальных услуг для 250 тысяч жителей Таганрога.

Продолжаются работы на аварийных участках канализационного коллектора. Общая протяженность — свыше трех километров. Ремонт сложный и объёмный. Подрядчики планируют завершить его в конце октября текущего года. Параллельно с этим осуществляется экспертиза выполненных объемов работ, — сообщал ранее глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Ремонт городского самотечного канализационного коллектора идет в Таганроге с 2018 года. Все это время услуги по водоотведению оказываются населению в полном объеме.

Фото из архива (ТГ-канал Андрея Фатеева).