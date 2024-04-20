Пьяный житель Таганрога устроил дебош на улице Дзержинского

В Таганроге правоохранители задержали хулигана, который устроил настоящий дебош на улице Дзержинского. Фото с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

Инцидент произошел днем в минувший четверг, 18 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, в отделение вневедомственной охраны по городу Таганрогу и Матвеево-Курганскому району поступила ориентировка о том, что на улице Дзержинского в одном из дворов хулиганит неизвестный гражданин.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с явными признаками опьянения. К этому моменту он уже успел разбить боковое стекло одного из припаркованных автомобилей и оставить вмятины от ударов кулаками на кузове машины. Кроме того, хулиган повредил окна аптеки, расположенной на той же улице.

Сотрудники Росгвардии задержали фигуранта и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото ВК группы «ЧП Таганрог»