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Пьяный житель Таганрога устроил дебош на улице Дзержинского

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В Таганроге правоохранители задержали хулигана, который устроил настоящий дебош на улице Дзержинского. Фото с места событий очевидцы разместили в соцсетях.

Новости Таганрога

Инцидент произошел днем в минувший четверг, 18 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, в отделение вневедомственной охраны по городу Таганрогу и Матвеево-Курганскому району поступила ориентировка о том, что на улице Дзержинского в одном из дворов хулиганит неизвестный гражданин.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили мужчину с явными признаками опьянения. К этому моменту он уже успел разбить боковое стекло одного из припаркованных автомобилей и оставить вмятины от ударов кулаками на кузове машины. Кроме того, хулиган повредил окна аптеки, расположенной на той же улице.

Сотрудники Росгвардии задержали фигуранта и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото ВК группы «ЧП Таганрог»

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