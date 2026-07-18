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ПВО отразила ночную атаку на Таганрог и пять районов области, сбито около 30 дронов

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В ночь на 18 июля средства противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников на Таганрог и еще пять районов Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, всего было сбито около 30 вражеских дронов.

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Помимо Таганрога, БПЛА уничтожили в Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском и Куйбышевском районах.

В Таганроге угрозу с воздуха объявили накануне в 22.20, а спустя четыре минуты поступила информация о работе ПВО. К утру 18 июля режим беспилотной опасности в Ростовской области все еще сохранялся.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

По данным Минобороны РФ, всего в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областей. А также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым, над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 17 июля атака вражеских БПЛА затронула пять районов Ростовской области.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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