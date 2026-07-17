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Ночная атака вражеских БПЛА затронула пять районов Ростовской области

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В ночь на 17 июля в Ростовской области при отражении атаки беспилотников были уничтожены дроны в пяти районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, беспилотники сбили в Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком и Сальском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили 243 украинских беспилотника самолетного типа. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 16 июля атака 25 дронов на Таганрог и пять районов области не привела к жертвам и разрушениям.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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