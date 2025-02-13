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Путин во время онлайн-встречи с Богомазом назвал участников СВО «мои ребята»

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Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом назвал участников специальной военной операции на Украине своими ребятами. А также поблагодарил главу региона за поддержку бойцов.

#В стране

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — сказал Владимир Путин.

Видео: ТАСС/Ruptly

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Владимир Путин новости Ростовская область СВО
Таганрогская правда
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