Путин во время онлайн-встречи с Богомазом назвал участников СВО «мои ребята»

Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом назвал участников специальной военной операции на Украине своими ребятами. А также поблагодарил главу региона за поддержку бойцов.

«Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — сказал Владимир Путин.

Видео: ТАСС/Ruptly