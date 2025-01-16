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ПСД реконструкции БСМП Таганрога уже «на выходе»

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Доклад о ходе подготовки масштабных работ на главной таганрогской больнице заслушал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

Подготовка проектной и сметной документации по проведению реконструкции БСМП Таганрога идет высокими темпами, выход ПСД из госэкспертизы ожидается в конце января. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

О том, как идет подготовка к масштабной реконструкции больницы скорой медицинской помощи Таганрога, обсудили накануне, 15 января, на совещании, которое врио губернатора Юрий Слюсарь провел в правительстве Ростовской области. Как следует из докладов руководителей минстроя области и проектной организации, уже в конце января ПСД должно быть одобрено госэкспертизой.

Работы по масштабному обновлению БСМП Таганрога пройдут в три этапа — в 2025-2030 годах. Деньги на начало работ уже зарезервированы: 3,6 млрд рублей поступило из федерального центра, еще 1,1 млрд рублей заложено в бюджете области, говорится в сообщении правительства региона.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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