Произведенное на Дону мясо утки заняло 45% российского рынка

Предприятие из Ростовской области «Новые утиные фермы» (входит в ГК «Дамате») по итогам минувшего года заняло 45% доли российского рынка утки, сообщает официальный портал донского правительства.

В 2023 году на миллеровском предприятии было произведено 18,6 тысячи тонн продукции в живом весе, или 13,7 тысячи тонн в убойном весе.

Напомним, что группа компаний «Дамате» взяла в управление крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки в 2020 году, в сжатые сроки восстановила его работоспособность и запустила полный производственный цикл. Введение в эксплуатацию инкубатора, площадки родительского стада, ферм выращивания товарной утки, цеха производства комбикормов, а также завода по убою и переработке позволило начать бесперебойный выпуск продукции и ее поставки в федеральные и локальные сети. Последние два года компания поэтапно проводила модернизацию «Новых утиных ферм» и выводила все производственные объекты на плановые мощности.

Сейчас миллеровский комплекс выпускает свыше 50 наименований продукции из мяса утки. Полуфабрикаты можно купить в торговых сетях и различных торговых точках по всей стране. Кроме того, на предприятии производится продукция на экспорт. Ключевыми целевыми рынками сегодня являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Либерия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. В январе первые партии продукции были отправлены в Китай.

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