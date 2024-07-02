Программа «Время героев» подводит первые итоги

Первый модуль программы «Время героев» продолжится в формате стажировки. На базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций России участники будут работать под контролем своих высокопоставленных наставников.

Уже подведены итоги первого блока обучения. Участники познакомились с основами работы на государственной службе, наметили направления, в которых хотели бы развиваться в перспективе. За каждым из участников будет закреплен наставник. Он будет делиться личным опытом, а также помогать строить карьеру по линии госслужбы. Наставниками конкурса выступают сотрудники Администрации Президента, полномочные представители Президента в округах, члены Правительства, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, главы регионов, генеральные директора государственных корпораций.

Программа наставничества рассчитана на длительное время. С июля по сентябрь начнутся первые стажировки подопечных по месту работы наставника.

«В указе о национальных целях развития России Президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев», учрежденная также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в Программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступающий одним из наставников Программы.

Напомним, программа «Время героев», учрежденная Президентом России Владимиром Путиным, стартовала 27 мая. Ее цель – подготовить руководителей для органов государственной власти и госкорпораций из числа участников и ветеранов СВО. В первый поток из 44 тысяч претендентов, подавших заявки, было отобрано 83 человека. До конца года участники, которые не смогли пройти тестирование, могут сделать это в пунктах оценки в 45 городах на базе филиалов РАНХиГС. В том числе и в Ростове.

Фото пресс-службы проекта «Время героев»