Проезд на электричках по маршруту «Таганрог — Ростов» подорожал на 21 рубль

С 1 января 2025 года за проезд на пригородных поездах из Таганрога в Ростов и обратно придется заплатить 175 рублей вместо прежних 154 рублей.

О повышении стоимости проезда АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» сообщала в конце прошлого года. Отмечалось, что с 1 января 2025 года предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за одну десятикилометровую тарифную зону составит 25 рублей вместо 21 рубля.

Исключение — поездки по фиксированному тарифу — речь идет о городской электричке, которая курсирует по Ростову-на-Дону. Вне зависимости от дальности проезда ростовчане заплатят за одну поездку на ней 31 рубль.

Также уточнялось, что экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2025 год составил для перевозок, осуществляемых АО «СКППК» 45,27 рублей за одну десятикилометровую тарифную зону.

«Потери перевозчика от разницы между экономически обоснованным тарифом и сниженным тарифом для пассажиров компенсируются из бюджета Ростовской области», — пояснил перевозчик.

Фото Минтранс РО