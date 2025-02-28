Проект «Трамвайные истории» от туркомпании Таганрога продолжает собирать премии

В конце февраля в Воронеже прошёл финал XX премии в сфере развития общественных связей RuPoR. В числе лауреатов — туркомпания из Таганрога ООО «Судаков Тревел».

В рамках финальных мероприятий состоялись открытые презентации участников и церемония награждения победителей. В номинации «Проект в области туризма» первое место заняла таганрогская туркомпания «Судаков Тревел» с проектом «Трамвайные истории».

«Решением экспертного совета проект «Трамвайные истории» рекомендован к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», — информирует администрация Таганрога.

По итогам экспертной оценки в двух этапах премии — дистанционном и очном — лауреатами стали 64 проекта из 14 регионов России. Всего на соискание XX премии в области развития общественных связей RuPoR был подан 151 проект из 22 регионов страны.

Напомним, по итогам XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2024», которые были подведены в конце прошлого года, шесть призовых мест — у ООО «Судаков Тревел». В том числе – гран-при за проект «Трамвайные истории».

Фото: Эдуард Юзбашян, страница Натальи Судаковой Вконтакте