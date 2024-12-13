Туроператор из Таганрога стал шестикратным победителем Всероссийской премии «Маршрут года»

По итогам XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2024» шесть призовых мест — у туристической компании из Таганрога ООО «Судаков Тревел».

Это гран-при в номинациях «Лучшая экскурсия в городе» (проект «Трамвайные истории») и «Лучший маршрут выходного дня» (проект «Выходные на Бердянской косе»). Первые места — в номинациях «Лучший этнографический маршрут» (проект «Большой казачий круг»), «Лучший речной круиз» (проект «Речной круиз в Семикаракорск на крыльях «Валдая») и «Лучший маршрут по союзному государству и дружественным приграничным странам» (проект «Белорусская шкатулка»).

В номинации «Лучший туристический маршрут для семейного путешествия» компания «Судаков Тревел» заняла второе место с проектом «Воронеж и необыкновенный парк «НЕЛЖА».

Помимо этого в специальной номинации Попечительского совета премии Александр Судаков и Наталья Судакова были отмечены дипломами «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов».

Всего таганрогский туроператор представил девять проектов.

Победителей премии наградили в Уфе. Конкурсная комиссия премии рассмотрела 451 проект из 62 регионов России. 324 проекта из 61 региона участвовали в финале — соревновались по 38 номинациям.

«Правительство Ростовской области и министерство экономического развития региона активно занимаются реализацией нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и разработкой уникальных направлений. Данная награда служит не только знаком достижения, но и источником вдохновения для дальнейшего развития туристического бизнеса в регионе», — отметила заместитель министра экономического развития Ростовской области Елена Федотова.

В сообщении на donland.ru отмечается, что «компания ООО «Судаков Тревел» не просто представляла Ростовскую область и город Таганрог, но внесла личный командный вклад в развитие туризма в регионе и привлечение потока туристов на Вольный Дон».

Фото donland.ru