В нынешнем году в Таганроге проект «Семейная игротека» реализуется в детском саду № 93. Благодаря ему, родители повышают свою компетентность в вопросах развития и воспитания малышей.

Проект реализуется в рамках Года семьи. Детсад принимает детей в возрасте одного года и трех месяцев. Родители вместе с малышами приходят в группу, знакомятся с воспитателем, включаются в игровой процесс, получают консультации специалистов.

Особое внимание уделяется формированию культурно-гигиенических навыков, питанию (4-х разовое питание в соответствии с режимом дня), поведению за столом, дневному сну. Как считают специалисты детсада, все эти моменты являются важными для нормального развития ребенка.

Ранее мы рассказали, что 1254 монеты отдала для отливки памятника семья из Таганрога.

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