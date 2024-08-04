Главная » #Образование

Проект «Семейная игротека» реализуется в детском саду Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

В нынешнем году в Таганроге проект «Семейная игротека» реализуется в детском саду № 93. Благодаря ему, родители повышают свою компетентность в вопросах развития и воспитания малышей.

#Образование

Проект реализуется в рамках Года семьи. Детсад принимает детей в возрасте одного года и трех месяцев. Родители вместе с малышами приходят в группу, знакомятся с воспитателем, включаются в игровой процесс, получают консультации специалистов.  

Особое внимание уделяется формированию культурно-гигиенических навыков, питанию (4-х разовое питание в соответствии с режимом дня), поведению за столом, дневному сну. Как считают специалисты детсада, все эти моменты являются важными для нормального развития ребенка.

Ранее мы рассказали, что 1254 монеты отдала для отливки памятника семья из Таганрога.

Фото tagobr.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

детсад новости образование проект Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru