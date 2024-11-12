Проект решения проблемы с ж\д переездом обсудят в Таганроге

22 ноября в Таганроге пройдут публичные слушания, на которых будет обсуждаться проектная документация, связанная с переносом стрелочного перевода железнодорожных путей с улицы Дзержинского на территорию завода «Тагмет». Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Напомним, что путь к решению давней проблемы наметился в сентябре текущего года. Сейчас необходимая проектная документация рассмотрена профильными структурами администрации города и подготовлена для обсуждения.

Публичные слушания пройдут 22 ноября в 17.00 в здании администрации Таганрога.

«Предварительно, с 15 ноября все желающие смогут ознакомиться с проектом и сопутствующей документацией в фойе здания городской администрации», — сообщила Свеьлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что завершить ремонт коллектора в Таганроге планируют в 2025 году.

Фото tagancity.ru