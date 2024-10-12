Главная » Новости Ростовской области

Проехал на красный: на Дону два человека получили травмы в массовой аварии

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

11 октября вечером в центре Ростова столкнулись четыре автомобиля, пострадали два человека.

Новости Ростовской области

ДТП произошло в 22.20 в районе дома № 90/133 по проспекту Буденовскому. 32-летний водитель на «Лада Гранта», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке проехал на красный свет и столкнулся с Mercedes Benz, которым управлял 25-летний парень.

От удара Mercedes вылетел на встречку и врезался в Nissan Qashqai, который отбросило на стоящий позади Audi под управлением 48-летнего мужчины.

«В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение 25-летний пассажир Mercedes Benz и 51-летний водитель Nissan Qashqai. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 11 октября в Таганроге внедорожник сбил 11-летнюю девочку.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария Госавтоинспекция ДТП Ростовская область происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru