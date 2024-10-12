Проехал на красный: на Дону два человека получили травмы в массовой аварии

11 октября вечером в центре Ростова столкнулись четыре автомобиля, пострадали два человека.

ДТП произошло в 22.20 в районе дома № 90/133 по проспекту Буденовскому. 32-летний водитель на «Лада Гранта», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке проехал на красный свет и столкнулся с Mercedes Benz, которым управлял 25-летний парень.

От удара Mercedes вылетел на встречку и врезался в Nissan Qashqai, который отбросило на стоящий позади Audi под управлением 48-летнего мужчины.

«В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение 25-летний пассажир Mercedes Benz и 51-летний водитель Nissan Qashqai. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 11 октября в Таганроге внедорожник сбил 11-летнюю девочку.