Продолжается сотрудничество детских библиотек Таганрога и Макеевки

Мостику дружбы крепнуть — так решили заместитель директора по работе с детьми Централизованной библиотечной системы Таганрога Елена Кирсанова и заместитель директора по работе с детьми ЦБС Макеевки (ДНР) Елена Кладова. Об их первой встрече мы уже рассказывали.

Тогда они на словах договорились о совместной работе, а теперь Елена Кладоваприехала для заключения договора о творческом сотрудничестве, который официально закрепит их партнерство. Для гостьи из Макеевки поездка была полезной вдвойне: она присутствовала на открытии выставки детских рисунков из города Цзинина (КНР), побратима Таганрога. На них изображены сюжеты из рассказов А.П. Чехова.

К работе библиотечной системы в Макеевке проявила внимание Татьяна Михеева, директор ЦБС Таганрога, депутат Законодательного собрания Ростовской области VII созыва. Ее интересовало буквально всё: источники комплектования библиотечного фонда, переход работы библиотек на российские стандарты, перестройка библиотечной системы применительно к новым условиям и многие другие вопросы. Обещала разностороннюю поддержку со стороны библиотечной системы Таганрога.

Коль зашел разговор о помощи, Елена Кладова в первую очередь попросила методической. От этого зависит повышение эффективности библиотечной работы, распространение лучшего опыта, внедрение различного рода инноваций.

Вторым этапом встречи руководителей двух библиотек стало обсуждение плана совместной работы. В него войдут различные общие мероприятия, в частности, направленные на привитие детям любви к чтению. Фактически обе библиотеки уже приступили к реализации проекта «Всё начинается с буквы». Елена Кирсанова с коллегами подготовили к передаче в Макеевку около 30 красочных, изготовленных в различных техниках букв алфавита. Их выставка откроется в Макеевской детской библиотеке 1 сентября. Ожидается, что юные читатели-гайдаровцы (библиотека носит имя писателя А.П. Гайдара) своими работами дополнят коллекцию таганрогских сверстников и выставка станет совместной.

Елене Кладовой также адресовали предложение принять участие в межрегиональной акции, посвященной творчеству известной детской поэтессы, уроженки Таганрога. Суть мероприятия «Волшебное стеклышко Елизаветы Тараховской» состоит в выразительном чтении одного из произведений поэтессы, его обсуждении и рисунка к прочитанному стихотворению. Предложение, конечно же, было принято.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора