Мостик дружбы соединил библиотеки Таганрога и Макеевки

Продолжается сотрудничество двух библиотек: Центральной детской имени М. Горького в Таганроге и Центральной детской имени А.П. Гайдара в Макеевке (ДНР). Их руководители Елена Кирсанова и Елена Кладова заочно уже были знакомы, но личная встреча состоялась совсем недавно.

Ранним майским утром в Макеевку отправилась Елена Кирсанова. Помня о том, что в гости с пустыми руками не ходят, прихватила с собой около сотни детских книг, полученных от таганрожцев в Международный день книгодарения. Красочно оформленные, занимательного содержания, их очень хотелось преподнести в дар коллегам.

Сразу стало понятно, что встретились два увлеченных своей работой человека, разговаривающих на одном языке — языке любви к детям и детской литературе. Кроме книг, Елена Ивановна привезла образец из коллекции открытого творческого конкурса «Необычная буква». Примечательно, что допускается любая техника исполнения, и красота конечного изделия зависит только от фантазии и «рукотворчества» исполнителей. Проект заинтересовал Елену Кладову, была достигнута договоренность о совместной выставке «необычных букв».

Рассказала Елена Кирсанова и о проводимом в Таганроге конкурсе под названием «Необычная книга» (это совпадение, или в нашем городе действительно всё необычное?). Здесь для участников тоже нет ограничений в фантазиях. Книги могут быть выполнены и в обычном формате, и предполагающие как чтение, так и рассматривание, раскрашивание, раскладывание…

Оказалось, в Макеевской библиотеке тоже есть подобный конкурс, только называется он «Я иллюстратор собственного произведения»: текст (в прозе или в стихах) надо сочинить, оформить как «книжку-малышку» и красиво проиллюстрировать. А еще, для привлечения макеевских детей к чтению, используют… диафильмы. Да, старые советские диафильмы, которые демонстрируются с помощью диапроекторов (сохранились каким-то чудом).

Совпали мнения и о том, что необходимо перестроить сложившийся стереотип о библиотеке, как о тихом и замкнутом пространстве. Сегодня она должна играть роль центра, где можно раскрепоститься — поиграть, в меру пошуметь, выплеснуть эмоции.

Чтобы перечислить всё, о чем говорили, чем делились две Елены, не хватит отведенного газетного объема. Главное — они решили сотрудничать. Уже в июне намечено подписание договора о совместной работе, от которой выиграют юные читатели и Макеевки, и Таганрога.

Евгений Бутылин, фото автора