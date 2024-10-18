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Продавцы, менеджеры, операторы: кого на Дону срочно возьмут на работу

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Сейчас в Ростовской области открыто более 267 тысяч вакансий. Какие специалисты на Дону крайне востребованы и их готовы срочно трудоустраивать, выяснили аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

Новости Ростовской области

Больше всего вакансий этой осенью в Ростовской области размещено для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — 3 800 вакансий или каждое десятое предложение. Следом идут менеджеры по продажам и по работе с клиентами (3 500 предложений), на третьем месте — операторы call-центра (1 600 предложений).

Также крайне востребованы водители (почти 1 500 предложений) и упаковщики\комплектовщики (920 предложений).

Эти специалисты ещё и одни из самых дефицитных в регионе — индекс конкуренции (количество резюме на вакансию), который при здоровой конкуренции должен быть в диапазоне от 4 до 8, по указанным профессиям меньше 4 резюме на вакансию. А по продавцам — вообще менее 1 резюме на вакансию.

Ситуация для работодателей сейчас непростая, за одних и тех же специалистов борются компании из разных отраслей.

Например, продавцы требуются компаниям из сфер «Розничная торговля», «Товары народного потребления», «Продукты питания», «Телекоммуникации, связь», «Электроника и бытовая техника» и другим. Такая же картина наблюдается и с поварами, операторами call-центра, водителями и менеджерами по продажам.

«Но в это же время ситуация благоволит соискателям — для них сейчас идеальное время для размещения резюме, поиска работы и более интересных предложений в плане дохода или развитой корпоративной культуры, а также шанс быстро построить карьеру», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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