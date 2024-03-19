В Ростовской области отмечается крайне неблагоприятная ситуация по обеспечению населения качественной питьевой водой. К такому выводу пришла региональная прокуратура и направила соответствующую информацию донскому губернатору . Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Несмотря на действующие проекты и программы, такие как «Чистая вода» и «Жилье и городская среда», мероприятия по улучшению качества водоснабжения и водоотведения на протяжении длительного времени органами власти реализуются неэффективно. Так, ежегодно отбираемые пробы питьевой воды из централизованных источников в ряде населенных пунктов не соответствуют гигиеническим нормативам, а жители 41 муниципального образования вовсе не обеспечены централизованным водоснабжением, — говорится в сообщении.

Областная прокуратура отмечает низкие темпы реконструкции водоочистных сооружений в Мясниковском районе по причине отсутствия финансирования. Также, по мнению ведомства, есть проблемы с инвестиционной программой по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения на территории 22 муниципальных образований. Документ не утвержден с начала 2023 года и до настоящего времени ответственным за это министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, реализация мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон существенным образом не повлияла на предотвращение интенсивности деградации гидрологической системы региона, что связано, в том числе с недостаточностью мер по очистке сточных вод. Все это негативным образом сказывается на обеспечении населения питьевой водой.

Фото ВК прокуратуры Ростовской области