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Пришлось стрелять в воздух: на Дону неадекват напал на полицейского

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Уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции возбуждено в отношении 24-летнего жителя Сальска.

Новости Ростовской области

6 июля 2025 года в дежурную часть отдела полиции Сальска поступило сообщение о нарушении общественного порядка на территории развлекательного комплекса. Пьяный молодой человек нецензурно выражался, приставал к людям. Посетители вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители потребовали, чтобы гражданин успокоился и покинул заведение. Вместо этого пьяный неадекват набросился на полицейских с кулаками и начал избивать одного из сотрудников.

«В целях пресечения противоправных действий напарник  полицейского был вынужден применить табельное оружие и произвести два предупредительных выстрела в воздух. После этого нападавшего задержали и доставили в отдел полиции», — сообщает региональный Следком.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

За применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото Анатолия Ивашова из архива

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Таганрогская правда

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