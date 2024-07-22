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Пригородные ретро-поезда запустят между Ростовом и Таганрогом

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В августе и сентябре пригородные ретро-поезда на локомотивной тяге будут курсировать между Ростовом и Таганрогом. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Новости Таганрога

Поезда сообщением Ростов – Таганрог-Пассажирский – Ростов «Таганрогский экспресс» будут перевозить пассажиров по субботам — 3, 10, 17, 24, 31 августа и 7, 14, 21, 28 сентября.

Железнодорожный состав № 6094 отправится со станции  Ростов Пригородный в 09.35 и прибудет на станцию Таганрог-Пассажирский в 11.31.

Поезд № 6095 будет отбывать со станции Таганрог-Пассажирский в 18.10 и прибывать на станцию Ростов Пригородный в 20.10.

Ранее мы сообщали, что с Центрального автовокзала Ростова открыты прямые рейсы в Грузию и новые регионы.

Фото skppk.ru

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Таганрогская правда
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