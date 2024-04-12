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Причал в порту Таганрога будет готов к работе 11 мая

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Причал для судов в морском порту Таганрога будет готов к работе 11 мая. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин во время рабочего визита в наш город.

Новости Таганрога

Напомним, что водный причал был построен в минувшем году, после чего состоялось три захода пассажирских круизных судов в морской порт Таганрога.

Это стало еще одним инструментом для привлечения туристов в наш регион, что отвечает целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметил Александр Скрябин.

По его словам, сейчас причал находится на техническом обслуживании. Но уже к 11 мая — на эту дату запланировано открытие навигации, он будет готов к эксплуатации.

Рассказывая журналистам о работе по комплексному развитию города как туристического центра, первый замгубернатора напомнил, что оперативный план, который утверждается ежегодно губернатором области, в 2024 году включает 107 мероприятий. В числе основных его направлений – завершение благоустройства центральной части Пушкинской набережной, Северной площади, рекультивация полигона ТБО и восстановительные работы на аварийных участках канализационного коллектора.

Большая часть мероприятий и оперативного плана, и дорожной карты находится в зеленой зоне. Определено финансирование, график работ соблюдается без сбоев, -добавил Александр Скрябин.

Фото телеграм-канал Андрея Фатеева (из архива)

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Таганрогская правда
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