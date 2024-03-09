При атаке БПЛА на Таганрог получил ранение сотрудник МЧС

По предварительным данным, погибших при массовой атаке беспилотников на Таганрог нет, сообщил в 04.36 утра 9 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Еще одну атаку БПЛА нынешней ночью отразила российская ПВО на подлете к Морозовску — уничтожено несколько дронов.

Ночью 9 марта жители Таганрога и окрестных поселков услышали в небе более 20 взрывов.

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