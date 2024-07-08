Президент РФ Владимир Путин по итогам выставки «Россия»: «Нам есть, что защищать и чем гордиться»

8 июля на ВДНХ завершилась Международная выставка-форум «Россия». За более чем восемь месяцев ее работы различные экспозиции посетили свыше 18,5 млн человек.

«Нам есть что защищать и чем гордиться. Очень важно – самим чувствовать это и показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту россиян», – сказал Президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками выставки-форума «Россия».

Глава государства выразил благодарность организаторам международного форума. Владимир Путин подчеркнул, что «важно и дальше создавать условия, чтобы сам нерв того, что делает наша страна, чем она живет, чего она добивается, – чтобы это было показано».

Владимир Путин заявил, что в будущем необходимо создать национальный центр на площадке ЭКСПО.

Отметим, что стенд Ростовской области работал на выставке «Россия» с самого ее открытия, на нем были представлены достижения и лучшие проекты Дона. В декабре 2023 года с успехом прошел День Ростовской области.

«В рамках делового блока состоялись круглые столы и дискуссии, подписаны соглашения о сотрудничестве. Творческие коллективы продемонстрировали лучшие номера. Разнообразная и яркая программа позволила всем желающим прикоснуться к богатой истории, традициям, культуре донского края», – сообщается на портале правительства региона.

В заключительных мероприятиях выставки принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выставка «Россия» на ВДНХ работала на протяжении 247 дней. За это время все желающие могли ознакомиться с любым регионом нашей страны, узнать о достижениях. Такой возможностью воспользовались более 18,5 млн человек.

Фото donland.ru