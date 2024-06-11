Народный самодеятельный коллектив «Таганрогский Молодежный театр» представил премьеру спектакля для детей «Сказка про Петуха» по пьесе Никиты Воронова и Виктора Ольшанского «Петух пополам». Первыми зрителями стали ребята из клуба «Журавлик», созданного при Таганрогской городской организации инвалидов.

Режиссер-постановщик нового спектакля — руководитель коллектива Екатерина Ивановна Андрейчук. Помощник режиссера, художник по костюмам – Екатерина Ласавская. Главную роль в постановке играет студент первого курса Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ ЮФУ) Дмитрий Надолинский.

Яркий и динамичный спектакль, исключающий возможность заскучать в зрительном зале, привносит в мир все то, что сейчас в таком дефиците – доброту, ненатужный оптимизм, неказенный патриотизм. Остается порадоваться за его зрителей, особенно будущих.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась совместная выставка двух художников.

Антон СЛОВАКОВ.

Фото Екатерины Ласавской