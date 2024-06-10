В Таганроге открылась совместная выставка двух художников

В выставочном зале Таганрогского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» вниманию посетителей представлена совместная выставка двух таганрогских живописцев – Елены Фортушновой и Алексея Леоненко.

Открывая экспозицию, председатель Таганрогского отделения Союза художников России Александр Щенников отметил, что ранее персональные выставки этих его коллег проводились в Чеховской библиотеке, но в этом зале так полно творчество каждого из них представлено впервые. Александр Николаевич также подчеркнул, что для всякого творца, в том числе для художника, наряду с талантом требуется огромное трудолюбие, только тогда возможна самореализация. Елена Фортушнова и Алексей Леоненко своей совместной выставкой продемонстрировали явный рост своего профессионального мастерства в течение последних лет.

Внимательный и дотошный зритель может отметить, что свет и цвет во многих работах Алексея Леоненко ненатуральные. Елену Фортушнову в этом обвинить не удастся: она ведь – сказочница, а для сказочников создание собственных миров – их неотъемлемое право.

В последнее время принято указывать возрастной ценз посетителей. Открывшаяся выставка во всех отношениях – на 5+. Она продолжит работу до 21 июня — ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12-00 до 17-30. Вход свободный (бесплатный).

Адрес выставочного зала: ул. Греческая, 48/ пер. Добролюбовский, 6.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора