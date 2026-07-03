Предприятия Таганрога вошли в число победителей и призеров конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения»

В Ростовской области подвели итоги регионального конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения». Участие в нем могли принять компании любых организационно-правовых форм и форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей.

Основная цель конкурса — развитие социального партнерства, укрепление взаимодействия с работодателями и повышение эффективности мер по трудоустройству отдельных категорий граждан, информирует официальный портал донского правительства.

Заявки работодателей, поданные на конкурс, рассмотрела специальная комиссия. В каждой номинации определили победителя и по два призера, которых наградили памятными дипломами. В числе лучших — два градообразующих предприятия Таганрога.

В номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по трудоустройству инвалидов» победителем стал таганрогский ТАНТК им. Г.М. Бериева. Призеры — РГООИ «Надежда» из Ростова-на-Дону и новочеркасское ООО «ПК «НЭВЗ».

В номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по трудоустройству участников и ветеранов специальной военной операции» призером признан таганрогский завод «Красный гидропресс». Победитель в этой номинации — АО «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря. Второй призер — ростовское ООО «Протезно-ортопедическая клиника «ПРОТЕЗЫ ДЛЯ СВОИХ».

В номинации «Лучший работодатель в Ростовской области по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан» победитель — ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат». Призеры — Ростовский зоопарк и Центральная районная больница Орловского района.

«Итоги конкурса показывают значительную активность работодателей региона в решении важных социальных вопросов в сфере занятости. Он помогает вырабатывать передовые практики трудоустройства и укрепляет сотрудничество между службой занятости, бизнес сообществом и общественностью», — отметил начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.

Добавим, что предприятия Таганрога регулярно добиваются высоких результатов в конкурсе. Так, в прошлом году призером в номинации «Лучший работодатель по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан» стал ПАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».

Фото: Telegram-канал «Ростех» из архива