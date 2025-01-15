Предприятия Дона – участники нацпроекта «Производительность труда» — увеличивают выработку

Увеличение выработки, оптимизация производственных процессов, снижение издержек — главные результаты предприятий Ростовской области, подключившихся к нацпроекту «Производительность труда».

Итоги реализации нацпроекта за шесть месяцев подвели донские компании, вступившие в него весной 2024 года.

Так, ростовское предприятие «Эмпилс» — производитель лакокрасочных материалов — в рамках нацпроекта оптимизировало процесс отгрузки продукции автотранспортом в крупную федеральную торговую сеть. В периметр проекта вошли несколько подразделений, затрагивающих процесс производства от печати заявки на комплектацию до выезда транспортного средства клиента.

«В результате удалось увеличить выработку с 1775 до 2000 кг на человека в смену (на 12,7%). В следующие 2,5 года компания планирует повысить производительность цехов водно-дисперсионных красок, эмалей и лаков», — сообщает портал Правительства Ростовской области.

На Семикаракорском птицеперерабатывающем комбинате ГК «Ресурс» удалось оптимизировать процесс производства полуфабрикатов из мяса птицы — от поступления сырья в цех разделки до зоны отгрузки готового продукта. В результате проведенных по нацпроекту мероприятий время протекания процесса снизилось на 15%, незавершенное производство — на 17,6%. Здесь также увеличилась выработка — на 24,9% — со 168,7 кг до 210,7 кг на человека в смену.

В ростовском ООО «Энтеза», выпускающим блочные тепловые пункты (БТП), для оптимизации был выбран продуктовый поток производства и сборки узлов БТП. Компания смогла увеличить выработку на 5,8%, снизить время протекания процесса на 74,5% и уменьшить незавершенное производство на 81,6%.

«Предприятия Ростовской области участвуют в нацпроекте «Производительность труда» с 2019 года. За шесть лет к нему подключились свыше 200 донских компаний. Благодаря внедрению бережливых технологий рост выработки увеличился в среднем на 51%, незавершенное производство снизилось на 36%, время протекания процессов сократилось на 31%. В наступившем году федеральный проект «Производительность труда» станет частью масштабного нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», — пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» реализует Минэкономразвития региона, в нем участвуют предприятия с ежегодной выручкой от 400 млн рублей. Для компаний с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей действует аналогичный региональный проект.

По вопросам участия в реализации нацпроекта можно обращаться в Региональный центр компетенций, работающий на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области (тел. 8 (863) 333-21-35).

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